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Arife günü havuzlar tıklım tıklım doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.

Arife günü havuzlar tıklım tıklım doldu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - KURBAN Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 22 kaydedildiği Antalya'da sıcaktan bunalanlar su parklarını doldurdu. Kent sakinlerinin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelenler de su parklarında serinlemeye çalıştı.
Yabancı turistlerin de yoğun olduğu su parklarında kimi güneşlenirken kimi yüzerek, serinlemeye çalıştı. Tatilciler özellikle dalga havuzunda çocuklarıyla eğlendi. Pek çok çocuk, ebeveynlerinin gözetiminde su kaydıraklarından kayarak, keyif yaşadı. Tatilciler selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da hava sıcaklığının bayramın birinci günü olan 11 Ağustos Pazar 42 derece olacağı kaydedildi. Hava sıcaklığının 12 Ağustos Pazartesi 39, 13 Ağustos Salı 38 ve 14 Ağustos Çarşamba günü ise 36 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduArife günü havuzlar tıklım tıklım dolduArife günü havuzlar tıklım tıklım dolduArife günü havuzlar tıklım tıklım doldu

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