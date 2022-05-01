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Arife günü ihlas süresi kaç defa okunur? Arife günü ihlas okumanın fazileti ne?

01.05.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan-ı Şerif'i uğurladığımız şu günde yani arife gününde okunacak dualar araştırılıyor. Arife gününde ihlas süresinin kaç defa okunacağı vatandaşların en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Bu yıl 1 Mayıs gününe denk gelen Ramazan Bayramı arifesinde ihlas okumanın fazileti bazı kaynaklarda tavsiye ediliyor. İşte arife günü okunacak ihlas süresinin fazileti ve daha fazlası!

Arife günü ihlas süresi kaç defa okunur? Arife günü ihlas okumanın fazileti ne?

Arife günü okunacak dualar ve sureler merak ediliyor. Ramazan Bayramı arefesi olması vesilesi ile bu günün faziletinden yararlanmak için dua, zikir ve ibadetlerini idrak edecekler. İslam dünyasının manevi huzur ve heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'nın arife gününde bayram gecesini de dua, tövbe ve istiğfarla geçirilmesinin önemi dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, arefe günü ihlas süresi kaç defa okunmalı? İşte arefe günü okunacak dualar ve ihlas okumanın faziletine dair merak edilenler...

2022 RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs 2022 Pazar günüdür.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN, HANGİ VAKİTTE OKUNUR?

Hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

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Anahtar Kelimeler:
İhlas suresi
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