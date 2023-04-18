Arife günü noterler açık mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arife günü noterler yarım gün mü, tatil mi? İşte çalışma saatleri!

Arife günü noterlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Ramazan Bayramı arifesi noterde tasdikleme, alım satım gibi işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar; konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Birçok kişi "Ramazan Bayramı arife günü noterler açık mı, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Arife günü noterler yarım gün hizmet verecek.

ARİFE GÜNÜ NOTERLER TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı resmi tatili bu yıl Cuma, cumartesi, pazar günlerine denk gelecek. Resmi tatil olması nedeniyle bu günlerde noterler kapalı olacaklar. Aynı şekilde arife günü öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra noterler kapanacak.

Noterde işlem yapmak isteyen kişiler bir sonraki işlem günü olan 24 Nisan 2023 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacaklar.

