HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arife günü noterler açık mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arife günü noterler yarım gün mü, tatil mi? İşte çalışma saatleri!

Arife günü noterler açık mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arife günü noterler yarım gün mü, tatil mi? İşte çalışma saatleri!

18.04.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arife günü noterlerin açık olup olmadığı Ramazan Bayramı öncesi kira sözleşmesi, evlenme sözleşmesi, kefaletname ya da vasiyetname gibi işlem yaptırmayı planlayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre bayram arifesi, 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Peki, Arife günü noterler açık mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arife günü noterler yarım gün mü, tatil mi?

Arife günü noterler açık mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arife günü noterler yarım gün mü, tatil mi? İşte çalışma saatleri!

Arife günü noterlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Ramazan Bayramı arifesi noterde tasdikleme, alım satım gibi işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar; konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Birçok kişi "Ramazan Bayramı arife günü noterler açık mı, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

23 Nisan noterler çalışıyor mu?

ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Arife günü noterler yarım gün hizmet verecek.

ARİFE GÜNÜ NOTERLER TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı resmi tatili bu yıl Cuma, cumartesi, pazar günlerine denk gelecek. Resmi tatil olması nedeniyle bu günlerde noterler kapalı olacaklar. Aynı şekilde arife günü öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra noterler kapanacak.

Noterde işlem yapmak isteyen kişiler bir sonraki işlem günü olan 24 Nisan 2023 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacaklar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramı arifesinde köprü ve otoyollar bedava mı olacak? İşte son durum...Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramı arifesinde köprü ve otoyollar bedava mı olacak? İşte son durum...
AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...
Gündem olan iddiaya Akşener sert çıktı! "Günahtır günah”Gündem olan iddiaya Akşener sert çıktı! "Günahtır günah”
Anahtar Kelimeler:
noterler açık mı

En Çok Okunan Haberler

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

İlginizi Çekebilir

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.