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Arife günü oruç tutulur mu, zorunlu mu? Kurban Bayramı arife günü oruç tutarken nasıl niyet edilir?

07.07.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arife günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arifesinde ibadetlerini doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Bu önemli günde yapılması gereken ibadetler arasında oruç tutmak da bulunuyor. Peki Kurban Bayramı arife günü oruç tutarken nasıl niyet edilir? Detaylar haberimizde...

Arife günü oruç tutulur mu, zorunlu mu? Kurban Bayramı arife günü oruç tutarken nasıl niyet edilir?

Arife günü oruç tutmanın zorunlu olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırmalarına hız verdi. Peki Arife günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arife günü oruç tutarken nasıl niyet edilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arife günü birçok kişi niyet ederek oruçlarını tutar. Bilindiği üzere tıpkı Ramazan ayındaki gibi imsakla beraber sahur, akşam ezanıyla beraber oruç biter.

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK ZORUNLU MU?

Arife günü oruç tutma konusunda kesin bir emir olmasa da bu mübarek günde oruç tutmak isteyen kişiler bu ibadetlerini yerine getirebilirler.

Oruç tutmadan diğer ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlar da sevap işleyeceği davranışlarda bulunabilir.

KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTARKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"

Arife günü yapılacak ibadetler neler?

ARİFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Arife günü bol bol dua okunmalı ve tövbe edilmelidir.

Kurban Bayramı arifesinde bol bol ihlas suresi okunmalıdır. Öte yandan arife günü vakit namazlarının dışında nafile namazı kılmak da faziletlidir.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim bu önemli günde okunmalıdır.

Arife günü yapılacak ibadetler neler?

ARİFE GÜNÜ HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

İslam peygamberi Hazreti Muhammed arife gecesinde şu duayı okuyana Allah'ın istediğini vereceğini belirtmiştir.

Arife günü okunacak dua şudur:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

Arife günü yapılacak ibadetler neler?

İmam-ı Tirmizi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Arife günü yapılacak ibadetler neler?

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur:

"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Arife günü yapılacak ibadetler neler?

ARİFE GÜNÜ HANGİ ZİKİR VE TEBİHLER ÇEKİLMELİDİR?

Arife günü 1001 kez 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' denilerek tövbe edilmelidir.

Öte yandan 100 kere "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahların bağışlandığı birçok kaynakta yer almaktadır.

Ayrıca Hazreti Muhammed "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin kıymetli olduğunu müjdelemiştir.

Arife günü İhlas Suresi'ni bin defa okumak, tövbe istiğfar, salavat ve kelime-i tevhid okumak tavsiye edilmektedir.

Arife günü yapılacak ibadetler neler?

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