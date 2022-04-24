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Arife günü yol ve köprü geçişleri ücretsiz mi? Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak mı?

24.04.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, arife günü ve bayramda otoyol ile köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bayrama sayılı günler kala bayram tatilini sevdiklerinin yanında geçirecek ya da farklı bir tatil planı tasarlayanlar, 2022 Ramazan Bayramında köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? şeklinde araştırmalara başladı. İşte haberin detayları!

Arife günü yol ve köprü geçişleri ücretsiz mi? Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak mı?

Ramazan Bayramı'nda bu yıl köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramında şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. 2022 köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olup olmayacağına dair henüz net bit açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamaların ardından, köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı haberimizde yer alacak.

ARİFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Arife günü köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamaların ardından, köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı haberimizde yer alacak.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCETLERİ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

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Ramazan
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