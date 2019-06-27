HABER

Arılar, apartmanın giriş kapısına oğul verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir apartmanın giriş kapısının üzerine oğul veren arılar, paniğe neden oldu.

Arılar, apartmanın giriş kapısına oğul verdi

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir apartmanın giriş kapısının üzerine oğul veren arılar, paniğe neden oldu.
Kent merkezinde Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'taki bir apartmanın giriş kapısına arılar oğul verdi. Çevredeki evlerin ve dükkanların içerisine giren arılar, paniğe neden oldu. Cadde üzerinde bir mağazada çalışan, ayrıca arıcılık yapan Mehmet Keçe, merdivenle arıların yanına çıktı. Arıcılık tekniklerini kullanan Keçe, kraliçe arıyı yanında getirdiği karton kutunun içerisine koyarak diğer arıların da içerisine girmesini sağladı. Arılar kısa sürede kutunun içerisine doldu. Keçe, daha sonra ise kutuyu kapatarak arıları doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürdü.

FOTOĞRAFLI

Arılar, apartmanın giriş kapısına oğul verdiArılar, apartmanın giriş kapısına oğul verdiArılar, apartmanın giriş kapısına oğul verdiArılar, apartmanın giriş kapısına oğul verdi

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajıMSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı
Kahramanmaraşlı Elif Ana’nın hayatı film oluyorKahramanmaraşlı Elif Ana’nın hayatı film oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.