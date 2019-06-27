Arılar, apartmanın giriş kapısına oğul verdi

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir apartmanın giriş kapısının üzerine oğul veren arılar, paniğe neden oldu.

Kent merkezinde Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'taki bir apartmanın giriş kapısına arılar oğul verdi. Çevredeki evlerin ve dükkanların içerisine giren arılar, paniğe neden oldu. Cadde üzerinde bir mağazada çalışan, ayrıca arıcılık yapan Mehmet Keçe, merdivenle arıların yanına çıktı. Arıcılık tekniklerini kullanan Keçe, kraliçe arıyı yanında getirdiği karton kutunun içerisine koyarak diğer arıların da içerisine girmesini sağladı. Arılar kısa sürede kutunun içerisine doldu. Keçe, daha sonra ise kutuyu kapatarak arıları doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürdü.

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