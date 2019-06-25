Arılar, bin çeşit çiçekten bin ton bal üretiyor

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine çeşitli illerden gelen yaklaşık 400 arıcı, binden fazla çiçek çeşidinin bulunduğu dağlarda, yılda bin ton dolayında bal üretiyor. Üretilen ballar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelen arıcılar, dağlarda kamp kurdu. Bitki çeşitliliği bakımından zengin olan Bingöl Dağı'nı tercih eden arıcılar, buruda 3 ay boyunca bal üretiyor. Adana’dan, 3 yıldır Karlıova’ya geldiklerini ifade eden bal üreticisi Mustafa Demirci, çiçek çeşitliliğinin zenginliğine dikkat çekerek, bölgenin doğal yapısının arıcılığa elverişli olduğunu söyledi. Demirci, "Burada bin çeşitten fazla çiçek türü var. Arılar bu çiçeklerle kaliteli bal üretiyorlar. Otu köklüdür, geven kökü, ağaç kökünden geldiği için geven kalitelidir. Nem oranı düşüktür, rutubeti düşük olduğu için balın kalitesi yüksek olur. Arı nemi alamıyor, gündüz getirdiği balın üçte biri kovanın içinde kalıyor. 650 kovanımız var, yılda 10 ton bal üretiyoruz. Karlıova’da bizim gibi dışarıdan gelen, yani gezgin arıcılık yapan yaklaşık 400 arıcı arkadaşımız var. Bu arıcılar her yıl Karlıova'da yılda bin ton bal üretiyorlar. Ülkenin her yerinde Karlıova balı çok tutulur ve bal pazarında önemli bir yeri vardır. Buradaki balın kalitesi, ülkenin başka hiçbir yerinde yoktur” dedi. Bingöl Arıcılar Birliği üyesi Sabahattin Kılıç ise, Karlıova’da üretilen balın kalitesinin Türkiye'de nadir bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Karlıova ilçesi, sahip olduğu doğal çevre özellikleri nedeniyle, arıcılık faaliyetleri bakımından Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en elverişli sahalarından birini oluşturur. İlçemizde tahminen binden fazla çiçekli otsu bitki türünün bulunması ve bunlarının birçoğunda geven, kekik, sakız gibi glikoz oranının fazla olması, arının beslenmesini kolaylaştırmaktadır. Buradaki arıların beslenmesinde geven, beyaz yonca, üçgül ve kekik gibi çok yıllık bitkilerin rolü çok büyüktür. Ancak balın tadına farklı bir lezzet veren otların başında yonca ve geven gelmektedir.” Kılıç, yörede arıcılığın geliştirilmesi için eğitici kurslar, pazarlama, kredi ve kooperatifleşme konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

