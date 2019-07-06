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Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir güzellik merkezi önündeki ağacın üzerinde toplanan ve çevreyi istila eden binlerce arı insanları tedirgin etti.

Gaziantep’te bir güzellik merkezi önündeki ağacın üzerinde toplanan ve çevreyi istila eden binlerce arı insanları tedirgin etti. Arılar olay yerine gelen ve aracılıkla uğraşan bir vatandaş tarafından kovana konularak götürüldü.
Edinilen bilgiye Gaziantep Akkent Mahallesi’nde bir güzellik merkezi önündeki bir ağaçta binlerce arı kovan oluşturdu. Zamanla daha da çoğalan arılar çevrede uçuşmaya başlayınca vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Arıların zamanla daha da çoğalması üzerine ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar Sarıt Mahallesi’nde arıcılık yapan Fevzi Kılıç’a haber verdi.
Vatandaşların çağırmasıyla olay yerine gelen ve arıları bir kovana toplayan Fevzi Kılıç, "Ben hayvancılık ve arıcılıkla uğraşıyorum. Burada güzellik merkezi önünde de arılar toplanıp ağacın dalına kovan oluşturmuş. Biz de arılar vatandaşa zarar vermesin diye oğul atan arıları almaya geldik. Arılar tehlikelidir yani yıllardır bu işi yapmamıza rağmen ara sıra bizi bile sokuyorlar" diye konuştu.
Güzellik merkezi önünde toplanan binlerce arının Fevzi Kılıç tarafından alınmasının ardından çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti

Arılar güzellik merkezi önünü istila etti
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