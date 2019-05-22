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Arılar ilçe merkezine girdi, esnaf kepenk kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Alaplı’da kovandan kaçan arılar ilçe merkezine indi.

Alaplı’da kovandan kaçan arılar ilçe merkezine indi. Vatandaşlar, dükkan ve evlerindeki camları kapattı. Arılar bir esnaf kepenginde toplanınca, arıcılık yapan esnaf devreye girdi. Oğul atan arıları topladı, salınmak üzere ormana götürüldü.
Zonguldak Alaplı ilçesinde kovandan kaçtığı tahmin edilen çok sayıda arı, şehir merkezinin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi’ne geldi. Arıları fark eden vatandaşlar dükkanlarının ve evlerinin camlarını kapattı.
Alaplı Hükümet Caddesi üzerindeki bir kırtasiye dükkanın kepengine oğul atan arıları amatör arıcılık yapan bir esnaf tarafından kutuya alınarak toplandı. Bu arada bazı vatandaşların arılar nedeniyle tedirgin olduğu görülürken, bazıları da cep telefonuyla görüntü çekti.
Cadde de esnaflık yapan Tuncay Yüksek, yaklaşık 1 saat önce arıların oğul attığını belirterek şunları söyledi:
"Kendimde arıcılık işiyle ilgileniyorum. Sabah dükkanın önünde esnaf arkadaşlarla otururken bir baktık arılar karşımızdaki dükkanın kepengine oğul atmış. Bizde biraz erken davranalım dedik. Arıcılık kıyafetimi giydim ve oğlu alarak kutuya koydum. İçinde ana arı var mı yok mu bilmiyorum ama inşallah vardır."
Arıların hiç kimseye zararı olmadığını ifade eden Yüksek, "Mevsimi olduğundan onlar neslini çoğaltmak istiyor. Yuva aramak için uçuyorlar. Bazı zamanlar şehir merkezine geldiklerine çoğu kez tanıklık ediyoruz. Arı oğulu, arıların çoğalması ile birlikte ve kovan içinde iki ana arının varlığı baş gösterdiği zaman içlerinden bir tanesi kovanı terk ederek gider. Bu şekilde terk edip giden arı işte bizim arı oğlu olarak tabir ettiğimiz durum oluyor. Arının oğul vermesi arıcılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu zamanlarda olur. Genel olarak ülkemizde Nisan

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