Arıları ilaçlamada telef oldu, isyan etti: Hayatımı söndürdüler

Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkiinde arıcılık yapan Ali Nevzat Uzun, bu yıl kovanlarındaki tüm arıların, bilinçsiz ilaçlama yüzünden telef olduğunu söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekiplerinin, kendilerine ait özel araziye girip, kuyuları ve su havuzlarını ilaçladığını iddia eden Uzun, "Arıları mahvettiler. Hayatımı söndürdüler. Kovanların içinde arı kalmadı, hepsi öldü" dedi.

"90 BİN ARIM TELEF OLDU"



Ekiplerin bahar mevsimiyle beraber, mart ayında bu yana ilaçlama yaptıklarını ifade eden Uzun, "Havuzun başında ilaçlama yapanlara denk geldim. 'Ne yapıyorsunuz' diye sordum. Havuzda sinek var mı diye baktıklarını söylediler. 'Ayıp değil mi? Binlerce arım öldü' dedim. 90 bin arı telef oldu. Bu yıl bal alamadım. Bahçe içinde dedemin yaptırdığı havuz var, arılar su ihtiyacını buradan karşılıyorlardı" diye konuştu.

Datçalı arıcı Ali Nevzat Uzun'un torunu 21 yaşındaki Onur Usul ise durumun çok acı olduğunu söyledi. Belediye ekiplerinin sivrisinek ve haşereyle mücadele için bilinçsiz bir şekilde ilaçlama yaptıklarını ileri süren Usul, "Belediye ekipleri, sinekler çoğalmasın diye buradaki havuzları bilinçsiz bir şekilde ilaçlıyor. Burada 90 kovan arı var. Bu kovanlardaki arılar da kuşlar da o havuzlardan gidip su içiyorlar. Zehirli sulardan içen arılar yüzünden komple bir arı kovanı bitiyor" dedi.