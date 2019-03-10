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Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma ve Osmanlı dönemine şahitlik eden 700 yıllık servi ağaçları, arıları kovmak için ateş yakılıp, dalları hızarla kesilerek tahrip edildi.Elbeyli köyü Hesbekli mevkiinde tarla içinde yan yana yükselen 700 yıllık iki servi ağacından biri kuruduğu için devrildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma ve Osmanlı dönemine şahitlik eden 700 yıllık servi ağaçları, arıları kovmak için ateş yakılıp, dalları hızarla kesilerek tahrip edildi.
Elbeyli köyü Hesbekli mevkiinde tarla içinde yan yana yükselen 700 yıllık iki servi ağacından biri kuruduğu için devrildi. Diğeri ayakta olan devasa büyüklükteki servilerin gövdesinde hızar makinesi ile derin kesikler açıldığı ve her iki ağacın gövdesinde derin yanıklar olduğu görüldü. 6 yıl önce tescillenerek anıt ağaç ilan edilen 6 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki servilerin gövdesinde arıları kovmak için ateş yakıldığı öğrenildi.
Elbeyli Köyü Muhtarı Hasan Ünal, "Bu serviler 700 senelik. Gövdelerinde ateş yakılmış. Müze Müdürlüğü buradaki ağaçların varlığından haberdar, ancak ilgilenen yok" dedi.
Fotoğraf tutkunu Ali Aşık ise, "Tesadüfen arkadaşlarımdan Elbeyli’de tarihi servi ağaçları olduğunu duydum ve fotoğraflamak için geldim. Gerçekten inanılmaz bir doğa harikası. Özellikle doku çalışması açısından önemli. Muhteşem bir eser diyebilirim. Kötü tarafı ise yanmış durumda. Buranın koruma altına alınması gerekmekte. Yetkililerin bu konuda ilgisiz kalması çok üzücü" dedi.

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler
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