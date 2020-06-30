Arıların oğul verme ritüeli böyle görüntülendi

Zengin bitki örtüsü ve 2 bin rakımlı sarı çam ormanları ile rengarenk çiçekleriyle öne çıkan Kars Sarıkamış’ta, arıların oğul vermesi arıcıları heyecanlandırdı.

Bir süredir etkili olan yağmurların ardından açan güneşle arıların hareketliliği de arttı. Sabah ve öğle saatlerinde oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, bir süre hep birlikte uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç, demir ya da taşlar üzerine kümeleniyor.

Arıların kümelendiği yerleri tespit eden arıcılar, hazırladıkları kovanları koyarak arıların içine girmesini sağlıyor.

BAL ÜRETİMİNDE ARTIŞ SAĞLANIYOR



Arıcılar da her yeni sezonda arıların tekrar ettiği bu ritüel ile hem kovan sayısını, hem de arıların verdiği oğullar ile bal üretiminde artış sağlıyor.

Bal üreticiliği yapan arıcı Ali Hikmet Yılmaz yaptığı açıklamada, arıların oğul vermesinin kovan sayısının artması anlamına geldiğini ve bu durumun sonraki yıllarda bal üretiminin daha üst seviyelere çıkmasını sağlayacağını söyledi.

'ANA ARI NE TALİMAT VERİRSE ARI ONA GÖRE HAREKET EDER'