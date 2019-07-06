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Arıların soktuğu kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, arıların soktuğu Zehra Aydın (69), yaşamını yitirdi.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, arıların soktuğu Zehra Aydın (69), yaşamını yitirdi.
Kırsal Bağlıca Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde arı kovanları bulunan 3 çocuk annesi Zehra Aydın, dün saat 18.00 sıralarında arı saldırısına uğradı. Arıların sokması sonucu fenalaşan Aydın, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, bu sabah yaşamını yitirdi. Zehra Aydın'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Perşembe günü, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yaşar Gedikoğlu'nu da arıların soktuğu, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

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