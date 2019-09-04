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Arıların soktuğu kovan hırsızlığı şüphelisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana'da çalmak istediği sırada devirdiği iddia edilen kovandaki arıların sokması sonucu rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Adana'da çalmak istediği sırada devirdiği iddia edilen kovandaki arıların sokması sonucu rahatsızlanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Eyyüp D. (28) ve iki arkadaşı, Yumurtalık ilçesi Keltepe Mahallesi'ndeki arazide bulunan arı kovanlarını çalmak istedi.

Kovanlardan birini yanlışlıkla deviren Eyyüp D'yi çok sayıda arı soktu. Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra rahatsızlandı.

Arkadaşları tarafından kent merkezindeki bir özel hastaneye götürülen Eyyüp D, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kovanların sahibi İbrahim Güvercin'in şikayetçi olması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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