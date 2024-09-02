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  4. Arılarla oynadı, kurtçuk yedi… Doğayla iç içe kızın yaptıkları olay oldu

Arılarla oynadı, kurtçuk yedi… Doğayla iç içe kızın yaptıkları olay oldu

02.09.2024 12:09
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.09.2024 12:09
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Elif Akçivi sosyal medyadaki adıyla Gezen Oğlak, yaşadığı köy hayatını sosyal medya hesaplarında paylaştı. O paylaşımlar olay oldu. Bir videosunda arılarla ilgilenen genç kız yediği şeyle sosyal medyanın gündemine oturdu

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Yörük yaşamını açtığı "Gezen Oğlak" adlı sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak tanıtan Elif Akçivi'nin takipçi sayısı kısa sürede arttı. 25 yaşındaki genç kız ailesiyle Mersin’de köy hayatı yaşıyor.

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KÖY YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ

Hayvanlarla iç içe olduğu videolarla ve paylaştığı köy hayatıyla gündeme gelen kız, son videosunda ise babasıyla beraber arı kovanı yapmaya gitti. Buldukları meşe ağacındaki arıları kovana yerleştiren kız, o anları kayda aldı.

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CANLI PROTEİN

Genç kız kamera karşısında kurtçuk yedi. Çocukluğundan beri en sevdiği şeyin kurtçuk yemek olduğunu söyleyen Akçivi, takipçilerini şoka uğrattı. Görenler inanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin arı köy
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