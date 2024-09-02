Arılarla oynadı, kurtçuk yedi… Doğayla iç içe kızın yaptıkları olay oldu

Yörük yaşamını açtığı "Gezen Oğlak" adlı sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak tanıtan Elif Akçivi'nin takipçi sayısı kısa sürede arttı. 25 yaşındaki genç kız ailesiyle Mersin’de köy hayatı yaşıyor.

KÖY YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ

Hayvanlarla iç içe olduğu videolarla ve paylaştığı köy hayatıyla gündeme gelen kız, son videosunda ise babasıyla beraber arı kovanı yapmaya gitti. Buldukları meşe ağacındaki arıları kovana yerleştiren kız, o anları kayda aldı.

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Genç kız kamera karşısında kurtçuk yedi. Çocukluğundan beri en sevdiği şeyin kurtçuk yemek olduğunu söyleyen Akçivi, takipçilerini şoka uğrattı. Görenler inanamadı.