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Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atandı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen kurula, eski TBMM Başkanı Arınç da üye olarak atandı.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç

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