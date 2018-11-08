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Arınç, Kastamonu'da sempozyuma katıldı, sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

KASTAMONU Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu'na katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, tuğra sergisinin açılışını yaptı.

Arınç, Kastamonu'da sempozyuma katıldı, sergi açtı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu'na katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, tuğra sergisinin açılışını yaptı.
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kastamonu Üniversitesi tarafından Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen '1'inci Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu'na katıldı. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Özbekistan'a yaptıkları ziyaretle ilgili anılarını paylaştı. Her Türkün mutlaka Özbekistan'ı ziyaret etmesi gerektiğini söyleyen Arınç'a tuğra sergisi açılışı sonrası Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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Arınç, Kastamonu'da sempozyuma katıldı, sergi açtıArınç, Kastamonu'da sempozyuma katıldı, sergi açtı

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