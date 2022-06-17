Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor: Özel hayatın hakkında bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı zirvede yaptığı konuşmada, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır" ifadelerini kullanmıştı. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de bu sözlere karşılık olarak,"Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar." demişti.

ARINÇ'TAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Bülent Arınç, Metiner'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınladı. Paylaşımına, "Kifayetsiz muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!" notunu düşen Arınç şu ifadeleri kullandı:



“İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim. Seni muhatap almak benim için züldür. Ama! ‘Gerektiği zaman, hadsize haddini bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür.

AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatı ile davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor, bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Tam da bu sebeple geçmişinden nedamet getirmeyi alışkanlık haline getirmişsin. HADEP'te siyaset yaparken Milli Görüş yıllarından nedamet getirdin. Liberal oldun, Kürtlüğünden nedamet duydun. AK Parti çatısı altında siyaset yaparken, nasıl olsa duyulmaz özgüveniyle kuytuda köşede, dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler ettin. Hakaretlerini önce PKK komplosu diyerek reddettin, bir hafta sonra söylediğini kabullenerek canlı yayında özür dilemek zorunda kaldın.

Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Benim aidiyetim ne kişilere, ne de kişilerden vücut bulmuş kurumlaradır, yalnızca yüce Allah'a ve onun bana emrettiği değerler bütününe sadığım. O yüzden hangi mevkide olursam olayım doğru bildiklerimi her daim söyledim. İnandığım değerler bütününü dünyevi istikbal uğruna terk etmedim.

“SİZLERİN ‘DAVA’ DEDİĞİ ŞEY, DÜNYEVİ İHTİRASLARA BATMIŞ”

Eğilmedim, bükülmedim! Ömrümü vakfettiğim davadan bir an olsun dönmedim. Davam, gönül tahtımda huzur ve sükunetle oturmakta. Sizlerin bugün "dava" dediği şey, dünyevi ihtiraslara batmış. gökten inecek bir damla rahmete hasret çorak bir araziden ibaret. Sen ise şimdi bu çorak arazide nefes dahi alamamanın yarattığı nörolojik ve psikolojik bir vakasın. Fikirlerim, ideallerim ve davamın bahçesinde gönlüm ferahtadır. Bu bahçeyi terk edenler ise hezeyanlarına her geçen gün yenisini eklemekte, milletin ve Hakk'in terazisinde bir kuş tüyü kadar siklet çekememektedir.

Maalesef davamın değerler bütününü hazmetmişler azınlıkta kalırken sen ve senin gibilerin çoğunluğu galebe çaldı. Geceleri başımı yastığa koyarken hayıflandığım tek şey budur. Çirkin, kaba, ahlak dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın.”

METİNER'DEN YANIT

Metiner, Arınç’ın yazılı açıklamasına attığı Tweetle yanıt verdi. Akşam bir TV kanalında konuşacağını söyleyen Metiner, “Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun. Bekliyorum” dedi. Metiner şu ifadeleri kullandı:



“Bak Bülent Arınç, bu akşam saat 20.30’da Haber Global’de katılacağım programda kimin korkak olup olmadığını, senin de kimin ağzıyla konuştuğunu bir bir anlatacağım. Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun. Bekliyorum. Majestelerinin gazetecileri” kimdir bilmem. Ama onlar her kimse susmak yakışmıyor onlara. Çok yazık! Onlar susunca konuşmak bize düştü. Akşam Haber Global’de hak ettiğin cevabı fazlasıyla alacaksın.”



