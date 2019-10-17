HABER

Arınç'ın damadına FETÖ'den beraat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

ANKARA'da, TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da, TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.
Ankara 19’ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, savcının mütalaasında Yeter'in 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla cezalandırılmasını talep ettiğini belirterek, sanık ve avukatlarına savunma yapmaları için söz verdi. Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi. Yeter, 17-25 Aralık öncesi dini duygularla bu yapıyla irtibatı bulunduğunu; ancak o tarihten sonra milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını ifade etti. FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatımı talep ediyorum" dedi.
Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Yeter’in beratına hükmetti.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başladıAltın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Son dakika: YÖK MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili kararını verdi! Kamudan çıkarılacak

Üniversitedeki taciz iddiasıyla ilgili flaş gelişme!

Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! 30 gün süreyle yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.