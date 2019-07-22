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Arınç'tan Elazığ Belediyesi'ne ziyaret 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti.

Arınç'tan Elazığ Belediyesi'ne ziyaret 

Erkan BAY/ ELAZIĞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret eden Bülent Arınç, ardından Elazığ Belediye Başkanı AK Parti'li Şahin Şerifoğulları'yla bir araya geldi. Arınç, ziyarette yaptığı konuşmada, Elazığ'ın ekonomik anlamda güçlenmesi gerektiğini söyledi.
Arınç, Elazığ'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin önemine de değinip, "Elazığ’ın tarih ve kültür bakımından 4 bin yıl öncesine dayanan geniş bir kültürü vardır. 2 yıldan bu yana Elazığ'da güzel hizmetler oluyor. Mevcut Belediye Başkan şu anda Şahin Şerifoğulları, çok genç yaşta hizmetlere talip oldu. Çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Elazığ’ın Türkiye içinde ve dışında biraz daha tanıtmaya ve desteklemeye ihtiyacı var. Bunu başka şehirler yapıyorlar. Düzce bu desteklerden çok büyük bir pay almıştır ama Düzce’nin bulunduğu coğrafi konum İstanbul ve Kocaeli'ye yakınlığı sebebiyle daha avantajlıdır. Elazığ'ın ekonomik anlamda daha da güçleneceğini ve güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Arınç'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Sizler, davamızın her zaman gür sesi, partimizin ismindeki adaletin temsilcisi ve her zaman vicdanlı olmayı başardınız. Bizler de sizleri saygı ile takip ediyoruz. İlimize dair her zaman muhabbetiniz ve sevginiz farklıdır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ziyaret basına kapalı devam edildi.

FOTOĞRAFLI

Arınç'tan Elazığ Belediyesi'ne ziyaret Arınç'tan Elazığ Belediyesi'ne ziyaret

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