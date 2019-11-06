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Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:32 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşayan Hasan Kolcu (54), arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti.

Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşayan Hasan Kolcu (54), arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti.
İşçi emeklisi Hasan Kolcu, bugün arkadaşlarıyla birlikte güvercin beslediği Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkisindeki barakaya girdi. Ancak bu sırada Kolcu'yu bal arısı soktu.
Fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Kolcu, yolda hayatını kaybetti.
1 çocuk babası Hasan Kolcu’nun arı sokmasına karşı alerjisi olduğu, 6 ay önce de yine arı sokması nedeniyle 3 gün komada kaldığı ortaya çıktı. Kolcu,Tarsus’ta toprağa verildi.

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Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

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