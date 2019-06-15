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ARISE filmi İstanbul galasıyla sinemaseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

71.

ARISE filmi İstanbul galasıyla sinemaseverlerle buluştu

71. Cannes Film Festivali’nde15 dakikalık kısa filmi ‘Water-Su’ ile dikkatleri çeken yönetmen Tolga Okur ve arkadaşları bu kez bilim kurgu filmleri ARISE ile izleyicin karşısına çıktı.
Kadrosunda Alper Uzun, Selin Uzal, Ümit Belen, Haldun Boysan, Gülen Karaman, Selda Alkor ve Göksel Kortay gibi birçok usta oyuncunun yer aldığı, İngilizce olarak çekilen ARISE’ın dünya prömiyeri, Kadıköy Sineması’nda ‘Kırmızı Halı’ seremonisi ile gerçekleşti.
Gecede bir konuşma yapan ARISE Filminin yönetmeni Tolga Okur, “Bağımsız sinema yapmak isteyen yolun başındaki genç bir sinemacıya ve üstelik hiç tanımadan gönüllerini açan ustalarıma sonsuz saygılarımı sunuyorum. Türk Sinemasına emek vermiş gerçek efsaneler ve büyük ustalar iyi ki varsınız, ne mutlu bana ki sizlerle çalışma şansını yakalım” dedi.
Bağımsız Sinemaya gönül vermiş çok sayıda davetlinin izlediği galada, Yeşilçam’ın ustalarına plaket verildi.

ARISE filmi İstanbul galasıyla sinemaseverlerle buluştu

ARISE filmi İstanbul galasıyla sinemaseverlerle buluştu

ARISE filmi İstanbul galasıyla sinemaseverlerle buluştu

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