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Arısoy, kararsız seçmeni görüntülü konuşma ile ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Esnaf ziyaretleri sırasında eşinin ev ziyaretinde kararsız bir seçmenle görüştüğünü öğrenen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, görüntülü telefon bağlantısı yaparak kararsız seçmenden destek sözü aldı.31 Mart yerel seçimleri öncesi gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk eden AK Parti, seçim kampanyasını sanal ortama taşıdı.

Arısoy, kararsız seçmeni görüntülü konuşma ile ikna etti

Esnaf ziyaretleri sırasında eşinin ev ziyaretinde kararsız bir seçmenle görüştüğünü öğrenen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, görüntülü telefon bağlantısı yaparak kararsız seçmenden destek sözü aldı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk eden AK Parti, seçim kampanyasını sanal ortama taşıdı. Kampanyada, komşuluk, iyilik, insani değerler gibi kavramlar ön plana çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen dijital kampanyayı en etkin yürüten belediye başkan adaylarından biri de AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy oldu.
Yürüttüğü kampanya ve projeleriyle dikkat çeken AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, esnaf ziyaretleri yaptığı sırada eşi Hatice Arısoy da ev ziyaretlerinde bulundu. Hatice Arısoy, ev ziyaretinde kararsız seçmenle karşılaşması üzerine belediye başkan adayı Ömer Arısoy’u cep telefonundan görüntülü aradı. Esnaf ziyaretlerine kısa bir ara veren Arısoy, telefonun diğer ucundaki kararsız seçmenle görüşerek destek sözü aldı.
AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, ziyaretler kapsamında esnafa karanfil vererek dua ve destek talep etti. Bir restoran çalışanı Arısoy’un sosyal medyadan yaptığı canlı yayınları takip ettiğini dile getirdi. Arısoy, canlı yayınların ileri ki günlerde sosyal medya üzerinden devam edeceğini ifade etti.
“Teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak hemşehrilerimizle birlikte olmaya çalışıyoruz”
Kararsız seçmenle yaptığı görüşmenin ardından konuşan Arısoy, “Eşim ev ziyaretindeydi. Orada bir hemşehrimiz kararsızmış. Kalabalıktı biraz. Ben esnaf ziyaretindeyken arkadaşlarımıza ulaşmış. Biz de esnafımızdan müsaade isteyerek 5 dakika eve de bağlanmış olduk. Teknolojinin imkanlarını da böylece kullanmış olduk. İnsanlar görmek, dokunmak istiyorlar. Dokunamazlarsa canlı görmek istiyorlar. İyi oldu. Bizim için verimli oldu. Hem birebir temas ediyoruz hem de teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak hemşehrilerimizle birlikte olmaya çalışıyoruz” dedi.

Arısoy, kararsız seçmeni görüntülü konuşma ile ikna etti

Arısoy, kararsız seçmeni görüntülü konuşma ile ikna etti

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