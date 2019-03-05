AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ‘Giresunlularla Buluşma’ programında festival gibi bir törenle karşılandı. Giresunlulara hitabında görev aldığı konumların kazandırdığı tecrübeden söz eden Arısoy, “Kentsel dönüşümü burada bizim dışımızda yapacak hiç kimse yoktur” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaş temaslarını sıklaştırdı. Beştelsiz Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğiyle vatandaşlara karanfil dağıtarak dua ve destek talep etti. Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sorunu yaşayan kat malikleriyle buluşan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı partnerliğinde 1 Nisan’dan sonra konuyu çözüme kavuşturacağını söyledi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Özlem Sitesi sakinleri ve Diyarbakır Çermik Çüngüş İlçesi ve Çevre Köyleri Derneği ziyaretinde vatandaşların sorularını yanıtladı. Gün boyu katıldığı programlarda Arısoy’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve ilçe teşkilatı eşlik etti.

Zeytinburnu’nda yaşayan Giresunlular AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy’u görkemli bir törenle karşıladı. Giresunlular Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nin önünde meşaleler yakarak havai fişeklerle gökyüzünü aydınlattı.