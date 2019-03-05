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Arısoy : “Kentsel dönüşümü burada bizim dışımızda yapacak hiç kimse yoktur”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ‘Giresunlularla Buluşma’ programında festival gibi bir törenle karşılandı.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ‘Giresunlularla Buluşma’ programında festival gibi bir törenle karşılandı. Giresunlulara hitabında görev aldığı konumların kazandırdığı tecrübeden söz eden Arısoy, “Kentsel dönüşümü burada bizim dışımızda yapacak hiç kimse yoktur” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaş temaslarını sıklaştırdı. Beştelsiz Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğiyle vatandaşlara karanfil dağıtarak dua ve destek talep etti. Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sorunu yaşayan kat malikleriyle buluşan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı partnerliğinde 1 Nisan’dan sonra konuyu çözüme kavuşturacağını söyledi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Özlem Sitesi sakinleri ve Diyarbakır Çermik Çüngüş İlçesi ve Çevre Köyleri Derneği ziyaretinde vatandaşların sorularını yanıtladı. Gün boyu katıldığı programlarda Arısoy’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve ilçe teşkilatı eşlik etti.
Zeytinburnu’nda yaşayan Giresunlular AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy’u görkemli bir törenle karşıladı. Giresunlular Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nin önünde meşaleler yakarak havai fişeklerle gökyüzünü aydınlattı.

“Kentsel dönüşümü burada bizim dışımızda yapacak hiç kimse yoktur”
Giresunlulara hitap eden Arısoy, “Kentsel dönüşümü burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle yine biz yapacağız. Kentsel dönüşümü burada bizim dışımızda yapacak hiç kimse yoktur. Bunu hem belediyede 15 yıl çalışmış hem TOKİ’de 2 yıl çalışmış, 2 yıl bakanlıkta üst düzey yönetici olarak çalışmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Başta belediyemiz tarafından başlatılan ama muhtelif sebeplerle yarım kalan iki bölgedeki kentsel dönüşüm uygulamaları dahil olmak üzere, yola çıkılan toplam 5 proje öncelikli olmak üzere mutabakata ve rızaya dayalı, bir yerde yaşayanları yeniden orada yaşamalarını sağlayacak formüllerle insanımızın karşısına çıkacağız” dedi.

“Derdimiz Zeytinburnu, aşkımız, sevdamız Zeytinburnu’dur”
Arısoy, “Derdimiz her geçen gün Zeytinburnu’nun daha iyiye daha güzele doğru gitmesidir. Bunu el birliğiyle bütün Zeytinburnu ile birlikte yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Biz bütün gücümüzü, bütün enerjimizi buna tahsis ettik, edeceğiz. Derdimiz Zeytinburnu, aşkımız, sevdamız Zeytinburnu’dur” dedi.

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