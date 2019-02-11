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Arısoy, Zeytinburnu’nun 20 yıldaki değişimini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşları ziyaretinde Zeytinburnu’nun 20 yıl içindeki değişimini anlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Altyapısı olmayan, sokağında aydınlatması olmayan, sokağına süpürgeci girmeyen, çöp toplanması birinci derecede sorun olan bir ilçeydi.

Sivil toplum kuruluşları ziyaretinde Zeytinburnu’nun 20 yıl içindeki değişimini anlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Altyapısı olmayan, sokağında aydınlatması olmayan, sokağına süpürgeci girmeyen, çöp toplanması birinci derecede sorun olan bir ilçeydi. Şimdi Allah’a çok şükür Zeytinburnu İstanbul’un en temiz ilçelerinden bir tanesi” dedi.
Hayalindeki Zeytinburnu’nu ve projelerini anlatmak için yola çıkan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.
Arısoy, gün içerisindeki ilk ziyaretini Bitlis Sason Muş Derneği’ne yaptı. Arısoy’a ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Arısoy, hoş sohbetle karşılandı. Bitlisli milletvekili Demiröz, AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’u tanıtan bir konuşma gerçekleştirerek kendisine getireceği hizmetler için kefil olduğunu dile getirdi.
“Sizin derdiniz ile dertlenmeye talibim”
Ziyarette kendini evinde gibi hissettiğini ifade eden Arısoy, “Bitlis, Muş, Sason’u biliyorum. Böyle karşılanacağımı da biliyordum. Bizi mahcup etmediniz. Memnun ettiniz. Allah razı olsun sizden. Bende sizi inşallah mahcup etmeyeceğim. Burada proje anlatacak halimiz yok. Biz birbirimizi biliyoruz. Ben sizin derdiniz ile dertlenmeye talibim” dedi.
“Zeytinburnu İstanbul’un en temiz ilçelerinden bir tanesi”
Arısoy, “AK Parti belediyecilik konusunda zaten hepimizin bildiği üzere başkalarıyla kıyaslanmayacak ölçüde önde bir partidir. Bu zamana kadar 20 yılda Zeytinburnu’nu nereden nereye getirdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz yaşadık. Altyapısı olmayan, sokağında aydınlatması olmayan, sokağına süpürgeci girmeyen, çöp toplaması birinci derecede sorun olan bir ilçeydi. Şimdi Allah’a çok şükür Zeytinburnu İstanbul’un en temiz ilçelerinden bir tanesi. Sokakları çöp toplamayı bırakınız, süpürgeci hatta yazın deterjanlı suyla sokakları yıkamaya başladık. Cami temizliği ilk defa Zeytinburnu’nda başladı. Pırıl pırıl camilerimiz var Allah’a çok şükür” dedi.
Diyarbakır Çermik Çüngüş İlçesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ziyarette bulunan Arısoy, merhum Halil Yıldızhan’ın taziyesine katılıp başsağlığı diledi.
Son olarak Ardeşen Pirinçlik Spor Kulubü’nün Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği programa katılarak bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ile sohbet eden Arısoy, Zeytinburnu’nda oturan Ardeşenli vatandaşlardan dua ve destek istedi.

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