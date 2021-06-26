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Aristokratik Yönetim nedir? Nerede ortaya çıkmıştır?

26.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aristokrasi, iktidarın soylu grupların veya ayrıcalıklı kişilerin elinde olduğu bir siyasi hükümet şeklidir. Öte yandan bu sözcük "soylular sınıfı" anlamına gelir. "Aristokratik Yönetim nedir?" , "Nerede ortaya çıkmıştır?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Aristokratik Yönetim nedir? Nerede ortaya çıkmıştır?

Aristokratik Yönetim'in ne olduğu ve nerede uygulanmaya başlandığı merak konusu oldu. İlgililer "Aristokratik Yönetim nedir?" , "Nerede ortaya çıkmıştır?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Aristokratik yönetimin görüldüğü yerlerde iktidar soyluların, burjuvaların elindeydi. Zenginlerin halktan ayrılarak devleti yönetmeye hakkı vardı. Aristokrasi kelimesi, eski yunanca Aristos ve Krotos’un birleşimi ile türemiştir. Aristokrasinin dayandığı ayrıcalıklı sınıfa "aristokrat" denirdi. İşte ayrıntılar...

ARİSTOKRATİK YÖNETİM NEDİR? NEREDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Aristokratik yönetim bir devlet yönetimi biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu biçimin temelleri Antik Dünya'da ortaya atılmıştır. Aristokrasi kelimesi, eski yunanca Aristos ve Krotos’un birleşimi ile türemiştir. Bu kelimelerin anlamı "en iyi" ve "kudret"tir.

Aristokrasinin dayandığı ayrıcalıklı sınıfa "aristokrat" denirdi. Aristokrat adı verilen soylu ve imtiyazlı sınıf Fransa'da uzun süre boyunca etkili olmuş ve devleti yönetmiştir.

Ortaya çıkan sınırlandırma, sınıf farkı ile birlikte insanlar birbirinden ayrılır. Zenginler halktan ayrılarak soylu ve asil oluyorlardı. Öte yandan halktan ayrılan zenginler, halktan daha çok hakkı oluyor, devlet işleri ile ilgilenebiliyor ve ayrıcalıklı bir hayat tarzına sahip oluyordu.

O dönemde soylular ve asiller yönetim tarafından seçiliyordu. Unvanları yönetim veriyor ve yönetim alınıyordu. Soylu ailelerin çocuklarının evlenmeye karar verdiği kişiler de soylu olarak kabul ediliyordu. Bu şekilde yönetimde süreklilik sağlanıyordu.

Bahsi geçen dönemde zenginler halktan ayrılarak yönetime karışıyordu. Bütün zenginler soylu sayıldığından hepsinin yönetime katılması kaçınılmaz bir hal alıyordu. Öte yandan ayrıcalıklı olduğu için haktan ayrılan soylular üst sınıfa geçiyor ve ülke yönetiyordu. “Aristokratik Yönetim” kavramı bu şekilde ortaya çıkmıştır.


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Fransa
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