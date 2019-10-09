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"Arıtılmış atık su" fıkhi açıdan tartışıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Çevreyi ihmal eden, suyu, havayı ve toprağı kirleten insan, elleriyle kendi geleceğini yok etmektedir" - "Hem korumamız gereken çevreye karşı sorumluluğumuzun gereği hem de yüce Allah'ın gökyüzünden tertemiz şekilde indirdiği suların muhafazası için yapılan bu arıtma işleminin hükmünün ele alınmasının son derece isabetli olduğunu vurgulamak istiyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çevreyi ihmal eden, suyu, havayı ve toprağı kirleten insan, elleriyle kendi geleceğini yok etmektedir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunca Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde düzenlenen "Arıtılmış Atık Suların Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, suyun dünyada savaşlara sebep olacak önemli bir konu haline geldiğine işaret etti.

Atık su konusunun fıkıh açısından uzmanlarla heyet halinde tartışılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, bu buluşmanın neticesinde insanlığa ve millete faydalı bilgilerin üretileceğini kaydetti.

- "Atık suların arıtılması zorunlu hale geldi"

Erbaş, çevre kirliliğinin bugün bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı ve yarınlarını mahvedeceği vahim tablolardan biri olduğunu belirterek, "Çevreyi ihmal eden, suyu, havayı ve toprağı kirleten insan, elleriyle kendi geleceğini yok etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya nüfusunun hızlı şekilde çoğalması, yerleşim alanları ve sanayi tesislerinin sayısının artması dolayısıyla ev ve endüstriyel atıklar ile sızıntı, yağış ve yüzeysel suların birbirine karıştığına dikkati çeken Erbaş, bu durumun giderilmesi için atık suların arıtılmasının zorunlu hale geldiğine değindi.

Erbaş, arıtılmış atık suların gündelik hayat içinde kullanım alanlarının arttığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Arıtılmış atık sular, Müslümanların ibadet hayatı açısından da önem arz etmeye başlamış ve bu suların dinen de temiz olup olmadığı hususu araştırma konusu olmuştur. Sorular içerisinde bolca yer almaya başlamıştır. Bu meyanda hem korumamız gereken çevreye karşı sorumluluğumuzun bir gereği hem de yüce Allah'ın gökyüzünden tertemiz şekilde indirdiği suların muhafazası için yapılan bu arıtma işleminin hükmünün ele alınmasının son derece isabetli olduğunu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Arıtılmış atık suların ibadet hayatı, tarım ve hayvan yetiştiriciliği gibi alanlarda kullanımıyla ilgili konuların değerlendirildiği çalıştaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Kurul üyesi ve uzmanların yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

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