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Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu’nun sonuç bildirgesini açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ile ilgili mevzuat uygulaması yaygınlaştırılabilirse çok büyük bir ekonomik kaynak israfının önüne geçilecektir” dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi öncülüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği müşterek organizasyonunda Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi’ni kamuoyu ile paylaştı.

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu’nun sonuç bildirgesini açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ile ilgili mevzuat uygulaması yaygınlaştırılabilirse çok büyük bir ekonomik kaynak israfının önüne geçilecektir” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi öncülüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği müşterek organizasyonunda Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi’ni kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen kamuoyu açıklamasında Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da yer aldı.

“Birçok ülkede yaygınlaşmaktadır”
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sonuç bildirgesinde yaptığı açıklamada, “Arıtma çamuru atık su sonucu oluşan sıvı yada yarı katı halde uygulanan arıtma işlemine bağlı olarak ağırlıkça yüzde 1 - 2,22 oranında katı madde içermektedir. Arıtma çamurları makro mikro besin elementlerinin organik madde içeriğinin yüksek olduğu gibi bir çok yararlı bileşenleri içeren önemli bir kaynaktır. Arıtım sonucu ortaya çıkan çamurlardaki makro mikro besin elementlerinin ve organik madde içeriğinin yüksek olduğu bir toprak düzenleyici olması nedeniyle uzmanlar tarafından bu ürünlerin toprakta kullanımı desteklenmekte ve bir çok ülkede uygulaması yaygınlaşmaktadır” dedi.

Politik açıdan değer taşımaktadır
Arıtma çamurlarının toprak iyileştirici olduğundan bahseden Yüce, “Organik gübre ve toprak düzenleyici olarak uygun özellikler taşıyan arıtma çamurlarının tarımda kullanılmaları ile hem çamurun geri kazanımı gerçekleştirilecek hem de tarımsal üretimde ekonomik kazanç sağlanabilecektir. Günümüzde uygun özellikler taşıyan arıtma çamurlarının toprakta kullanımının dünyada oldukça yaygın bir uygulamadır. Arıtma çamurlarının tarıma uygun olarak toprağa uygulamasıyla hem geri kazanımı gerçekleştirilmekte hem de çamur içeriğindeki bitki besin elementleri topraktaki doğal dengelere girmektedir. Çevrenin korunması ve bu açıdan kalıntıların veya atıkların kapsamlı kalıcı bir şekilde çevreye uyumlu hale getirilmeleri büyük önem taşır. Evsel atık sulardan kaynaklanan arıtma çamurunun yeniden kullanımı hem çevresel hem de ekonomik ve politik açıdan değer taşımaktadır. Ülkemizde bulunan toprakları organik madde açısından oldukça fakir olduğu göz önünde bulundurulursa arıtma çamurlarının toprak iyileştirici olması faydalı olabilecektir. Arıtma çamurunun yönetiminde atık hiyerarşisine göre hareket edilmesi gerekir. Eğer ülkemizde arıtma tesisi ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ile ilgili mevzuat uygulaması yaygınlaştırılabilirse çok büyük bir ekonomik kaynak israfının önüne geçilecektir. Arıtma çamurlarının toprakta kullanılması ile ilgili yapılabilecek çalışmalara hız kazandırması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak işbirliği arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasının önünü açacaktır” diye konuştu.

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