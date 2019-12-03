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Arıtma tesisi artık daha sessiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşâ edilen Mudanya İleri Atıksu Arıtma Tesisi, gürültü önleyici izolasyon çalışmalarıyla artık daha sessiz hâle getirildi.Vatandaşlardan gelen talepleri göz önünde bulundurarak arıtma tesisinde gürültü izolasyon çalışması gerçekleştiren BUSKİ, hizmetin en iyisini sunabilmek adına çalışmalarını her geçen gün artan bir ivmeyle sürdürüyor.

Arıtma tesisi artık daha sessiz

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşâ edilen Mudanya İleri Atıksu Arıtma Tesisi, gürültü önleyici izolasyon çalışmalarıyla artık daha sessiz hâle getirildi.
Vatandaşlardan gelen talepleri göz önünde bulundurarak arıtma tesisinde gürültü izolasyon çalışması gerçekleştiren BUSKİ, hizmetin en iyisini sunabilmek adına çalışmalarını her geçen gün artan bir ivmeyle sürdürüyor. Geleceğe dönük olarak planlanan ve Marmara Denizi’ni kirlilikten arındıracak olan, yaklaşık 150 bin kişilik bir nüfusa hizmet veren Mudanya İleri Atıksu Arıtma Tesisi, Mudanya ilçe merkezi ve merkeze yakın bazı kırsal mahallelerin atık sularını arıtmak maksadıyla geçen yıl Ağustos ayında hizmete açılmıştı.
Tesis hakkında değerlendirmede bulunan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, ’’Ağustos 2018 ve Ağustos 2019 dönemini kapsayan deneme işletmesi sürecinde, Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi’nin performansını izledik. Tesis hem fizikî, hem de ileri biyolojik arıtma sistemine sahip. Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlıyor. Aynı zamanda ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edildi’’ şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi’nde gürültü önleyici izolasyon çalışması yaptıklarına dikkat çeken Gülenç, Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi’nin artık daha sessiz çalışacağını sözlerine ekledi.

Arıtma tesisi artık daha sessiz

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