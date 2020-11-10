Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza yeni bölüme Rıza ve Halide'nin öpüşme sahnesi damga vuracak!

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Cabir, takasın gerçekleşmesiyle Haşmet Ağa'nın üzerindeki bombayı patlatmak için düzeneğe bastı ancak düğme çalışmadı. Bunun üzerine çıkan çatışmada Cabir'in kardeşi, Ali Rıza tarafından vuruldu. Cabir, kardeşinin intikamı için Ali Rıza'nın peşine düştü.
Ali Rıza ve ailesi büyük bir tehlike altındayken Haşmet Ağa, Altay ailesini güvende tutmak için evine davet etti. Cabir ile yaşanan çatışma sonrasında konsorsiyum bir araya gelirken, toplantı sırasında Cabir'in konsorsiyum üyelerini aramasıyla gerilim giderek arttı. Ali Rıza'nın kendisine teslim edilmesini isteyen Cabir, aksi takdirde konsorsiyumdaki herkesin çocuklarını öldüreceğini söyledi.
Bu tehdit üzerine Ali Rıza, Cabir'e teslim olmaya karar verdi. Muzaffer, gözünü karartıp kendini tehlikeye atan Ali Rıza'yı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkna edemeyince koruma amaçlı takibe başladı ama çıktığı yolda Cabir'in saldırısına uğrayarak vuruldu. Ali Rıza'nın başına bir şey gelmesinden korkan Halide ise aldığı karar ile herkesi şoke etti.
Burak'ı çağırarak Ali Rıza'yı kurtarmasını isteyen Halide, bunun karşılığında da ilişkilerinin artık Burak'ın istediği gibi şekilleneceğini söyledi. Cabir, tuzağa çektiği Mert'in yanına giderken Ali Rıza, Cabir'in adamlarını tek tek indirerek kardeşini kurtarmak için harekete geçti. Mert'in peşinden gelen Haşmet Ağa ve Sabri, Cabir'e baskın yaparken tam o anlarda Ali Rıza da geldi. Silahların çekildiği final anlarında nefesler tutulurken A.Rıza, Cabir'in elindeki kardeşini sağ salim kurtarabilecek mi?
Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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