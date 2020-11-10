Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza yeni bölüme Rıza ve Halide'nin öpüşme sahnesi damga vuracak!

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ARIZA'NIN 9. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cabir, takasın gerçekleşmesiyle Haşmet Ağa'nın üzerindeki bombayı patlatmak için düzeneğe bastı ancak düğme çalışmadı. Bunun üzerine çıkan çatışmada Cabir'in kardeşi, Ali Rıza tarafından vuruldu. Cabir, kardeşinin intikamı için Ali Rıza'nın peşine düştü.

Ali Rıza ve ailesi büyük bir tehlike altındayken Haşmet Ağa, Altay ailesini güvende tutmak için evine davet etti. Cabir ile yaşanan çatışma sonrasında konsorsiyum bir araya gelirken, toplantı sırasında Cabir'in konsorsiyum üyelerini aramasıyla gerilim giderek arttı. Ali Rıza'nın kendisine teslim edilmesini isteyen Cabir, aksi takdirde konsorsiyumdaki herkesin çocuklarını öldüreceğini söyledi.

Bu tehdit üzerine Ali Rıza, Cabir'e teslim olmaya karar verdi. Muzaffer, gözünü karartıp kendini tehlikeye atan Ali Rıza'yı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkna edemeyince koruma amaçlı takibe başladı ama çıktığı yolda Cabir'in saldırısına uğrayarak vuruldu. Ali Rıza'nın başına bir şey gelmesinden korkan Halide ise aldığı karar ile herkesi şoke etti.