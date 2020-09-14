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Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza'dan intikam yemini: Kirli dünyalarını başlarına yıkacağım! Arıza dizisi 1. bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2020 02:07 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni dizisi Arıza, 1. bölümüyle 13 Eylül Pazar akşamı seyirci karşısına çıktı. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Arıza'nın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Arıza 2. bölüm fragmanında Ali Rıza'nın Burak'a silah doğrulttuğu anlarda çalan telefonun kimden geldiği büyük merak uyandırdı. Fragmanda Ali Rıza'nın "Adına alem dedikleri bu kirli dünyanın içine girip, dünyalarını da alemlerini de başlarına yıkacağım" sözleri dikkat çekti. İşte Arıza 2. bölüm fragmanı.

Show TV’nin yeni sezon dizisi, O3 Medya imzasını taşıyan, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı 'Arıza' 13 Eylül Pazar akşamı izleyici ile buluştu. Arıza 1. bölümde taksicilik yapan Ali Rıza'nın hayatı ise yolu aracına binen genç bir kadına yardım edince değişti. İstanbul'un mafta liderlerinin birinin oğluyla kavga eden Ali Rıza, evlenmek üzere olan kız kardeşinin ise düğün günü öldürülmesiyle intikam arayışına girdi. Arıza'nın 20 Eylül Pazar ekrana gelecek olan 2. bölümünde ise kardeşinin intikamını almak isteyen Ali Rıza, yer altı dünyasının içine girerek düşmanlarıyla savaşma kararı alıyor.

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ARIZA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulaksız mahallesinde taksici Ali Rıza Altay'ın evi telaşlıdır. Ali Rıza ertesi gün kız kardeşi Nihan'ı evlendiriyordur. Nihan'ın ikizi Mert de tezkeresini alıp gece gelir. Tüm bu telaşın arasında Ali Rıza ekmek parası için direksiyon sallamaya devam ediyordur. Diğer yandan Halide Gürkan ise babası Haşmet Gürkan'ın 61. yaş günü sebebiyle Fuat Ersoylu tarafından verilen görkemli davete katılır.

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Davet esnasında Fuat Ersoylu'nun oğlu Burak, Halide'ye evlenme teklif eder ama Halide kabul etmez. Burak'la çıkan tartışma sonunda Halide daveti terk eder ve o sırada orada bulunan Rıza'nın taksisine biner. Peşinden gelen Burak, onu taksiden almaya kalkınca, Ali Rıza müdahale eder ve kavga çıkar. Burak hayatının ilk tokadını Ali Rıza'dan yer. Burak bunu unutmaz ve daha sonra Rıza'nın kız kardeşinin düğününü basar.

Halide de olacakları tahmin ederek düğüne gelmiştir. Ancak işler kontrolden çıkar. Ve o geceden sonra bir daha hiçbir şey ne Ali Rıza ne de Halide için eskisi gibi olur.

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ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı, Arıza'nın kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
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ARIZA KONUSU

Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.
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