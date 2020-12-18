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Arıza dizisi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da vurulan Halide kurtulacak mı?

18.12.2020 23:54 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı Arıza'nın yeni bölüm fragmanında Ali Rıza apar topar Halide’yi hastaneye yetiştiriyor. Burak ile aralarındaki gerilim ise giderek tırmanıyor. Burak'ın konsorsiyum önünde "Ben yaptım!" diyerek itirafta bulunması herkesi şoke ederken, hakkında verilecek hüküm merakla bekleniyor. İşte Arıza yeni bölüm konusu ve fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen Arıza dizisinin 20 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ARIZA'NIN 15. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler. Burak ise Ali Rıza’dan önce Numan’a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan’ı yakalamış ve öldürmüştür.

Arıza (1)

Oğlundan bir türlü haber alamayan Fuat ise konsorsiyumu toplar, Haşmet’le Ali Rıza’nın oğlunu öldürmüş olabileceğini söyler.

Arıza (3)

Ali Rıza ise toplantıya gelir ve Burak’ı Fuat’ın önüne atar çünkü Burak yaptığı her şeyi itiraf etmiştir. Bunun üzerine konsorsiyum Burak’ı idama mahkûm eder.

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Arıza (4)

Fuat oğlunu bu ölümden kurtarmak için bir plan yapar fakat plana sürpriz bir şekilde Ali Rıza dâhil olur.
Arıza (5)
Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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