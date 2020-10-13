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Arıza dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza ve Halide'nin sürpriz yakınlaşması! Arıza 5. son bölümde neler oldu?

13.10.2020 02:26 | Son Güncelleme:
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Show TV’de ekrana gelen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 6. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ali Rıza ve Halide'nin yakınlaştığı anların dikkat çektiği fragmanda birlikte mücadeleleri merak uyandırıyor. Halide'nin Burak'tan kolyenin hesabını sorması heyecanı yükseltiyor. İşte Arıza 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker ve Levent Can'ın başrollerde oynadığı Show TV'nin dizisi Arıza'nın 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda annesinin Ali Rıza'ya söyledikleri dikkat çekiyor.

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Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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ARIZA'NIN 5. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Arıza dizisinin 11 Ekim Pazar ekrana gelen 5. son bölümünde Ali Rıza, Yaşar'a ulaştığı anlarda karşısında Haşmet'i bulunca ortamda gerilim arttı. Haşmet, aklını kurcalayan soruları sordu ancak şüpheleri olsa da Ali Rıza'yı konsorsiyuma sokabileceğini söyledi. Bunun karşılığında ise Halide'nin can güvenliğini garanti altına almasını istedi.
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Haşmet Gürkan, Fuat'a baskın yaparak Yaşar'ın, Burak'ın emriyle ateş ettiğini itiraf ettiği görüntüleri izletti. Fuat, bu gerçeğin konsorsiyumda duyulmasını istemeyerek sorunu aralarında çözmeleri gerektiğini anlattı. Bu konuşma sırasında Haşmet, Ali Rıza'nın artık sağ kolu olduğunu söyleyerek Fuat'ı şaşırttı.
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Öte yandan Burak'ın yalan söylediğini öğrenen Fuat, oğlunu cezalandırdı. Fikret'e işkence eden Fuat, Burak'a da Halide'den uzak durmasını ve Ali Rıza'yla el sıkışmasını söyledi. Duydukları karşısında Burak kendini kaybetti.
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Sarhoş halde taksi durağını yakmaya kalkışınca, Ali Rıza ile aralarında gerilim tırmandı. Burak'ı durduran ise abisi Murat oldu. Haşmet, adamlarına Ali Rıza'yı sağ kolu olarak tanıttı. Ali Rıza'nın, Haşmet'in ailesine katılması Halide'yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

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Ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyen Halide, Sadi Aksoy'un peşine düştü. Ali Rıza da farklı bir sebepten Sadi'nin peşindeydi. Salman ve Sadi'nin peşine düşen Ali Rıza ve Ferit, Sadi'yi yakalamayı başardı. Ali Rıza, Sadi'nin telefonunda "Müdür Bey" ismini görünce Sadi'nin, Muzaffer'i tanıdığı ortaya çıktı. Öte yandan Ali Rıza'nın Haşmet'in sağ kolu olması konsorsiyumda bütün dengeleri değiştirirken Halide ile arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Altaylar'ın evine gelen Halide, A.Rıza'nın babasının sağ kolu olduğunu söyledi. Ailesine daha önce davadan vazgeçeceğini söyleyen Ali Rıza, Halide'nin bu söyledikleriyle zor durumda kaldı. İkilinin arasında bundan sonra neler olacağı büyük merak uyandırdı.
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Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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