Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza dizisi oyuncuları kim? Arıza dizisi konusu ne? İşte Arıza dizisi!

Show Tv’nin iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanan Arıza dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yeni sezonda izleyicisine merhaba diyecek Arıza dizisinin tanıtım afişi ilk kez sosyal medya hesabından yayınlandı.

O3 Medya yapımcılığında başlayacak olan Arıza dizisi için oyuncular çekimleri büyük bir hızla sürdürüyor. Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği Arıza dizisinin senaryosu ise Ozan Aksungur’un kaleminden çıkıyor. Show TV’de yayınlanacak olan Arıza dizisinin ilk fragmanı görücüye çıktı. Fragmanın sonrasında Arıza dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihiyle araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Peki Arıza dizisi ne zaman başlıyor? Arıza oyuncu kadrosunda kimler var?

İşte merakla beklenen Arıza dizisi...

ARIZA KONUSU NE?



Arıza dizisinin konusu hayatları bir anda birbirinin içine geçen Ali Rıza ve Halide’nin aşk dolu hikayesinden oluşuyor. Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Ali Rıza dürüst, mert ve cesur bir insandır. Aile bağları güçlü olan Ali Rıza kendi halinde bir hayat sürer. Ali Rıza’nın hayatı tesadüfen arabasına binen Halide ile tanışması üzerine alt üst olur. Halide yeraltı dünyasının karanlık ve güçlü isimlerinden birinin kızıdır. Babasının yaptığı işten utanç duyan Halide karanlık işlere karşı tek başına mücadele verir. Halide ve Ali Rıza’nın takside başlayan serüveni tehlikeli bir aşk oyununa dönüşür.