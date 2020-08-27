Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza dizisi oyuncuları kim? Arıza dizisi konusu ne? İşte Arıza dizisi!

Show Tv’nin iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanan Arıza dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yeni sezonda izleyicisine merhaba diyecek Arıza dizisinin tanıtım afişi ilk kez sosyal medya hesabından yayınlandı.
O3 Medya yapımcılığında başlayacak olan Arıza dizisi için oyuncular çekimleri büyük bir hızla sürdürüyor. Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği Arıza dizisinin senaryosu ise Ozan Aksungur’un kaleminden çıkıyor. Show TV’de yayınlanacak olan Arıza dizisinin ilk fragmanı görücüye çıktı. Fragmanın sonrasında Arıza dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihiyle araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Peki Arıza dizisi ne zaman başlıyor? Arıza oyuncu kadrosunda kimler var?
İşte merakla beklenen Arıza dizisi...
Arıza dizisinin konusu hayatları bir anda birbirinin içine geçen Ali Rıza ve Halide’nin aşk dolu hikayesinden oluşuyor. Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Ali Rıza dürüst, mert ve cesur bir insandır. Aile bağları güçlü olan Ali Rıza kendi halinde bir hayat sürer. Ali Rıza’nın hayatı tesadüfen arabasına binen Halide ile tanışması üzerine alt üst olur. Halide yeraltı dünyasının karanlık ve güçlü isimlerinden birinin kızıdır. Babasının yaptığı işten utanç duyan Halide karanlık işlere karşı tek başına mücadele verir. Halide ve Ali Rıza’nın takside başlayan serüveni tehlikeli bir aşk oyununa dönüşür.
Arıza dizisi oyuncu kadrosundaki isimlerle dikkatleri anında üzerine çekmeyi başarıyor. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın üstelediği dizide ikiliye Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Birdal, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.
Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisinin yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinden sürdürülen Arıza dizisi yüksek temposu ve adrenalin yüklü senaryosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Arıza dizisinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
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