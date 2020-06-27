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Arıza dizisine yeni oyuncu! Arıza'nın oyuncu kadrosu belli oldu! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 27.06.2020 01:28 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan dizisi Arıza'ya yeni isimler katıldı. Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerde oynayacağı Arıza dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Peki Arıza ne zaman yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu.

Arıza dizisine yeni oyuncu! Arıza'nın oyuncu kadrosu belli oldu! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Ozan Aksungur'un yazdığı, Recai Karagöz'ün ise yöneteceği Arıza isimli dizide Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan başrolü paylaşacak.

O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı Arıza dizisinin çekimleri Temmuz ortasında başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Dizinin ekibine Cavit Çetin Güner "Murat" karakteriyle dahil oldu. Cavit Çetin Güner, Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almıştı.

Cavit Çetin Güner

ARIZA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerde oynayacağı dizide Ahmet Mümtaz Taylan, Yeşim Salkım ve Dilara Aksüyek'in ardından yeni oyuncular da katıldı.
Yeşim Salkım

Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Seçkiner Alıcı, Cavit Çetin Güner, Levent Can, Hakan Salınmış, Yağızcan Konyalı, Hazal Benli ve Cankat Aydos da yer alıyor. Arıza dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor.

ahmet


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