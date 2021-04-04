Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu

Bu sezon yayın hayatına başlayan Arıza dizisinin reytinglerinin düşük olduğu ve bu yüzden sevilen dizinin final yapacağı iddiaları kulislerde bir süredir konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Arıza dizisinin 30. Bölümü ile final yapacağı tahmin ediliyor.

ARIZA FİNAL Mİ YAPIYOR?

O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı Arıza dizisi büyük ilgi görmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin reytinglerinde yaşanan düşüş nedeniyle final kararı aldı. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza dizisi 30. Bölümü ile ekrana veda edecek.

ARIZA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Arıza'nın 28. bölümünde; Ali Rıza, babasının intikamı için harekete geçti. Balaban'ı yakalayıp vuran Ali Rıza, onu kendi karavanında ölüme terk etti. İhtiyar ise Ali Rıza'nın oğlu olmadığını ve kendisine bir oyun oynandığını öğrenirken, duyduğu gerçeklerden sonra sürpriz bir karar aldı. Kendisine oynanan oyunun intikamını almak isteyen İhtiyar, Burak Ersoylu'yu patron yaptı ve tüm gücünü ona verdi. İhtiyar'ın bu kararından sonra Arıza'da dengelerin nasıl değişeceği şimdiden büyük bir merak konusu...