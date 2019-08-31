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Arıza için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, elektirk kesintisi meydana gelen mahallede Mehmet Yavuz (59), tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

Arıza için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, elektirk kesintisi meydana gelen mahallede Mehmet Yavuz (59), tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Çaykara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde mahallede elektirk kesintisi başladı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Mehmet Yavuz, arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Yakınlarının gözlerin önünde akıma kapılarak, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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