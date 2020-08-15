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Arıza oyuncularının dikkat çeken fotoğrafı

DİZİ HABERLERİ  | 15.08.2020 16:57 | Son Güncelleme

Yapımına O3 Medya’nın imza attığı başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Show TV’nin yeni sezonda ekrana gelecek iddialı dizisi Arıza’nın çekimleri devam ediyor.

Arıza oyuncularının dikkat çeken fotoğrafı

Yapımına O3 Medya’nın imza attığı başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Show TV’nin yeni sezonda ekrana gelecek iddialı dizisi Arıza’nın çekimleri devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilen çekimlerden yeni kare oyuncular Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’dan geldi.

İkilinin fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekerken Sarıtaş ve Turan’ın hayranları arasında da beklentiyi arttırdı.

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Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, “Arıza” nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Duygu Akdeniz, Sıla Gözüm, Gökay Müftüoğlu, Burak Demir ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi oyuncular yer alıyor.

“Arıza” yakında Show Tv’de ekrana gelecek.

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