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Arıza yapan aracını kontrol etmek isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Uşak’ta, arıza yapan tankeri kontrol etmek amacıyla aracın altına giren sürücü, aracın hareket etmesiyle beraber altında kalarak hayatını kaybetti.

Arıza yapan aracını kontrol etmek isterken canından oldu

Kaza, Uşak merkeze bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tanker sürücüsü Mustafa Gök (56), aracında arıza meydana gelmesiyle aracını müsait bir yerde durdurdu. Tankerdeki arızayı kontrol etmek maksadıyla aracın altına giren Mustafa Gök, henüz belli olmayan bir sebepten tankerin hareket etmesiyle birlikte aracın altında kaldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü Mustafa Gök’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gök’ün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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