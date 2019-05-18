Arıza yapan bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Hisarönü Körfezi çıkışında arızalanan lastik botun sürüklendiği ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki Suriye, Mısır, Afrika ve Irak Uyruklu 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil güvenlik botuyla Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Lastik bota el konuldu.
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