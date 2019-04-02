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Arıza yapan BUDO feribotundaki yolcular Armuttlu'dan aktarmalı İstanbul'a taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde BUDO'ya (Bursa Deniz Otobüsleri) ait ‘Hüdavendigar’ isimli deniz otobüsü İstanbul’a hareket ettikten sonra arızalanınca, acil olarak Armutlu’ya yanaştı.

Arıza yapan BUDO feribotundaki yolcular Armuttlu'dan aktarmalı İstanbul'a taşındı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde BUDO'ya (Bursa Deniz Otobüsleri) ait ‘Hüdavendigar’ isimli deniz otobüsü İstanbul’a hareket ettikten sonra arızalanınca, acil olarak Armutlu’ya yanaştı. Yolcular buraya hareket eden ‘Yıldırım Beyazıt’ isimli feribotla İstanbul'a götürüldü.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde Ömer Bey Mahallesi’nde bulunan BUDO’ya ait Hüdavendigar isimli feribot bugün saat 19.00’da İstanbul’a hareket ettikten sonra arızalandı. Feribot acil olarak Armutlu iskelesine yanaşmak zorunda kaldı. Yolcular, buraya gelen bir başka BUDO feribotu olan Yıldırım Beyazıt isimli gemiye tahliye edildi. Armutlu’dan kalkan feribot ile yolcular sorunsuz olarak İstanbul’a geldi.

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