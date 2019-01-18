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Arıza yapan hafriyat kamyonu yolu trafiğe kapadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

SARIYER Hisarüstü Nispetiye Caddesi'nde dönüş yapmak isteyen hafriyat kamyonu hava kompresörünün arızalanınca manevra yapamayıp  kaldırıma çarptı.

Arıza yapan hafriyat kamyonu yolu trafiğe kapadı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIMİSTANBUL,(DHA)- SARIYER Hisarüstü Nispetiye Caddesi'nde dönüş yapmak isteyen hafriyat kamyonu hava kompresörünün arızalanınca manevra yapamayıp kaldırıma çarptı. Yaşanan arıza nedeniyle cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, manevra yapamayan hafriyat kamyonunu kurtarma çalışması sürüyor.
Sarıyer Hisarüstü Nispetiye Caddesi Rumeli Hisarı istikametine seyir halinde olan hafriyat kamyonu Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün önüne geldiğinde dönüş yapmak istedi. Bu sırada hafriyat kamyonunun hava kompresörü patladı. Manevra yapamayan hafriyat kamyonu kaldırıma çarparak olduğu yerde kaldı. Arıza nedeniyle cadde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kamyonu hareket ettiremeyen sürücü, arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine başka bir hafriyat kamyonu geldi. Hava takviyesi yapılan hafriyat kamyonetinin bu sefer de marş motorunda arıza olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri caddedeki araçları farklı güzergahlara yönlendirdi. Hafriyat kamyonunun yoldan çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Arıza yapan hafriyat kamyonu yolu trafiğe kapadıArıza yapan hafriyat kamyonu yolu trafiğe kapadıArıza yapan hafriyat kamyonu yolu trafiğe kapadıArıza yapan hafriyat kamyonu yolu trafiğe kapadı

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