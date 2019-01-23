HABER

Arıza yapan otomobili iten kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 09:09 | Son Güncelleme

BARTIN'da arızalanması nedeniyle sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen otomobil çarptı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da arızalanması nedeniyle sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada aracı iten Tanju Kalaycı (31) yaşamını yitirirken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Bartın Polisevi kavşağında meydana geldi. Bir otelde çalışan Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı, Çeştepe Köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil arızalandı. Tanju Kalaycı'nın aracı ittiği sırada Recep Bayrak (31) idaresindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada Tiki otomobil arasında sıkışan Tanju Kalaycı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak yaralandı. Arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Recep Bayrak ve araçta bulunan Yusuf Kaynak (50) ise yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Tanju Kalaycı'nın cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma
Adana merkezli 9 ilde FETÖ operasyonuAdana merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığıFilm senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.