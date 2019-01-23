Arıza yapan otomobili iten kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da arızalanması nedeniyle sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada aracı iten Tanju Kalaycı (31) yaşamını yitirirken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Bartın Polisevi kavşağında meydana geldi. Bir otelde çalışan Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı, Çeştepe Köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil arızalandı. Tanju Kalaycı'nın aracı ittiği sırada Recep Bayrak (31) idaresindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada Tiki otomobil arasında sıkışan Tanju Kalaycı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak yaralandı. Arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Recep Bayrak ve araçta bulunan Yusuf Kaynak (50) ise yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Tanju Kalaycı'nın cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

