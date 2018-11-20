Arıza yapan otomobilleri için helikopterden yardım istediler

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi sırasında araçlarıyla yolda kalan aileye yardım edildi.

İçişleri Bakanlığının Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı kapsamında İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında havadan denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Aykut Gürses ve Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muammer Kızılkoca'nın da katıldığı denetimlerde, trafik kazalarının sıkça yaşandığı güzergahlardan Sungurlu-Çankırı kara yolu, Çankırı-Çorum kara yolu, Çorum-Laçin-Osmancık kara yolundaki yol ve sürücülerin durumları helikopterle havadan kontrol edildi.

Denetime karadan 4'ü radarlı olmak üzere 13 jandarma trafik timi, 2'si Plaka Tanıma Sistemi (PTS) mobil aracı olmak üzere 10 jandarma asayiş timi ve 70 jandarma trafik ve asayiş personeli katıldı.

Denetimlerde 663 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kanununu ihlal eden 27 sürücüye 9 bin 907 lire idari para cezası kesildiği, 11 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi.