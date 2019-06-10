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Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 00:09 | Son Güncelleme

Gemlik'te denize açıldıktan sonra arıza yapan tekneden yüzmek için atlayan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında arıza yapan teknede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, tekneden yüzmek için atlayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kenti Kurşunlu'dan akşam saatlerinde denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 3 kilometre açıkta bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Bu sırada 3 kişi yüzmek için denize atladı.

Teknede bulunanlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, sürüklenen tekneyi bularak içindeki 7 kişiyi kurtardı.

Denize giren Yaman S, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S. (43) ise şu ana kadar bulunamadı.

Ekiplerin 3 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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