Arıza yapan yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda arıza yapan, emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne kamyon çarptı 1 kişi hayatını, 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Aslan Demirtaş yönetimindeki 59 AH 357 plakalı kamyon, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran Nail Çemrek yönetimindeki 16 KN 685 plakalı içinde 27 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, kamyonun sağ koltuğunda oturan Yılmaz Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü ve otobüste yolcu olarak bulunan Selami Kandemir, Buket Songur Tekin ile Suriye uyruklu Erbe Al Zain (3) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yılmaz Demirtaş'ın cesedi ise, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, otobüs firmasına ait başka bir yolcu otobüsüyle yollarına devam etti. Otobüsün İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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