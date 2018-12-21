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Arızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 08:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda arızalanan aracı yol kenarına almak için iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı.

Arızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda arızalanan aracı yol kenarına almak için iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 01.30 sıralarında, D-100 Karayolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MJ 820 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Suriyeli oldukları öğrenilen 4 kişiden 3'ü araçtan inerek otomobili güvenli bir yere çekmek için itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADR 99 plakalı otomobil, aracı iten kişilere çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 18 yaşındaki Mustafa Hüseyin Nevvaf olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilin çarptığı araçta bulunan bir kadın ve aracı iten 2 kişi ile araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan Suriyeli kadını çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-100 Ankara yönüne ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Hüseyin Nevvaf'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralıArızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralıArızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralıArızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

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