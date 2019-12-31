HABER
  4. Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı

Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kaportacı Alican D., arızalanan otomobilinin motorunu tamir ettirmek yerine galerici arkadaşıyla birlikte aynı marka ve modelde otomobil çaldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kaportacı Alican D., arızalanan otomobilinin motorunu tamir ettirmek yerine galerici arkadaşıyla birlikte aynı marka ve modelde otomobil çaldı. Motorunu kendi aracına taktıktan sonra çaldığı otomobili hurdacıya satan kaportacı ile galerici arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, geçen hafta Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 aydır park halinde olan 33 RS 447 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek, aracın suç kaydı olan kaportacı Alican D. ile galerici Kazım C. tarafından çekici ile çalındığını ve sanayi sitesine götürüldüğünü tespit etti.
MOTORU KENDİ ARACINDA, OTOMOBİL HURDACIDA ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alican D. ile Kazım C.'yi gözaltına aldı. Çalınan araç ise hurdacıda parçalanmış halde bulundu. Otomobil motorunun yerinde olmadığını fark eden polis, yaptığı araştırmada motorun Alican D.'nin aracına takıldığını belirledi. Alican D.'nin, 'Aracım arızalandı' diyerek çağırdığı çekici ile kendi aracıyla aynı marka ve modelde olan otomobili çalarak motorunu kendi aracına taktığı, otomobil parçalarını ise 680 liraya hurdacıya sattığı belirlendi.
Alican D. ile Kazım C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Bafra Anadolu Lisesi 15 yıldır uyarıyorBafra Anadolu Lisesi 15 yıldır uyarıyor
Boşandığı eşini evinde dövdüBoşandığı eşini evinde dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da kan donduran görüntü! Kediyi çelik telle asarak öldürdüler

Kan donduran görüntü! Çelik telle asılarak öldürdüler

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu!

Boğazda yüzerken dev geminin altında kalıyordu!

Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pankart kaldırarak yolcu karşılama yasaklandı

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

Emine Erdoğan’dan, HDP önündeki ailelere ziyaret

Emine Erdoğan’dan, HDP önündeki ailelere ziyaret

Şiddetli rüzgar çöp konteynerini böyle sürükledi

Şiddetli rüzgar çöp konteynerini böyle sürükledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.