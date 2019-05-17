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Arızalanan araçtan inen vatandaşlara servis minibüsü çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda arıza yapan araçtan inen vatandaşlara hızla gelen işçi servisi çarptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda arıza yapan araçtan inen vatandaşlara hızla gelen işçi servisi çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Umut Sarı. (17), Samet Bora C. (26 ) ve Eren D. (30) isimli vatandaşlar, seyir halinde oldukları plakası öğrenilemeyen araç, arızalanınca yol kenarında durdurdu. Aynı istikamette seyir halinde olan seyreden B.E. idaresindeki 41 P 8963 plakalı servis minibüsü, duramayarak arıza yapan araçtan inen Samet Boca C., Eren D. ve Umut Sarı’ya çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Umut Sarı hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü B.E. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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