Arızalanan engelli araçlarını yolda bırakmıyor

Çocuk yaşlarda bir tamircinin yanında iki yıl çırak olarak çalışan Karaduman, o dönem edindiği tecrübe ve merakı üzerine geliştirdiği bilgisi ile engellilerin akülü araçlarını ücretsiz onarıyor.

Engellilerin sorunlarını da yakından takip eden Karaduman, akülü aracı arızalanan üyelerin yaşadığı mağduriyeti gidermek gayesiyle Sur Mahallesi'ndeki dernek binasının bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.

Cizre'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden getirilen akülü araçları da onaran Karaduman'ın bu desteği takdir görüyor.

- "Hangi engellimiz gelirse hizmet ediyoruz"

Karaduman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta akülü araca sahip 192 bedensel engelli bulunduğunu belirterek, kendisinin de engelli olması nedeniyle, yaşanan sorunları iyi bildiğini, sorunları aşmaları için onlara imkanları elverdiği ölçüde destek sunmaya çalıştığını söyledi.

Akülü araçları arızalanan engellilerin mağdur olmaması gayesiyle dernek binasının bir bölümünü atölye olarak değerlendirdiklerini dile getiren Karaduman, bu bölümde engellilere ücretsiz onarım hizmeti sunduğunu anlattı.

"Burada engelli aracını tamir eden yok. Hangi engellimiz gelirse sandalye ve diğer konularda hizmet ediyoruz. Arkadaşlarımız yolda kaldığı zaman gidip araçlarını onarıp, onlara yardım ediyorum." ifadelerini kullanan Karaduman, eksik parça olduğunda da temin ederek araçların onarımını gerçekleştirdiğini aktardı.

Sadece Cizre'deki değil Şırnak genelindeki ve çevre illerdeki engellilere de hizmet sunduğunu aktaran Karaduman, şöyle konuştu: