Arızalanan engelli araçlarını yolda bırakmıyor

EKREM PAYAN - Cizre Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman, bedensel engellilerin arızalanan akülü araçlarını, dernek binasının atölyeye dönüştürdüğü bölümünde onarıyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan, iş yerinde elektronik eşya satışı ve servis hizmeti sunan bedensel engelli Karaduman aynı zamanda 6 yıldır Cizre Engelsiz Hayat Derneğinin başkanlığını yürütüyor.
Engellilerin sosyal yaşama katılmasını sağlamak amacıyla sportif faaliyetler düzenleyen Karaduman, kurdukları spor kulübü bünyesinde engellilerin masa tenisi, basketbol gibi çeşitli branşlarda spor müsabakalarına katılmasını sağladı.
Engellilerin sorunlarını da yakından takip eden Karaduman, akülü aracı arızalanan üyelerin yaşadığı mağduriyeti gidermek gayesiyle Sur Mahallesi'ndeki dernek binasının bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.
Çocuk yaşlarda bir tamircinin yanında iki yıl çırak olarak çalışan Karaduman, o dönem edindiği tecrübe ve merakı üzerine geliştirdiği bilgisi ile engellilerin akülü araçlarını ücretsiz onarıyor.
Cizre'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden getirilen akülü araçları da onaran Karaduman'ın bu desteği takdir görüyor.
- "Hangi engellimiz gelirse hizmet ediyoruz"
Karaduman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta akülü araca sahip 192 bedensel engelli bulunduğunu belirterek, kendisinin de engelli olması nedeniyle, yaşanan sorunları iyi bildiğini, sorunları aşmaları için onlara imkanları elverdiği ölçüde destek sunmaya çalıştığını söyledi.
Akülü araçları arızalanan engellilerin mağdur olmaması gayesiyle dernek binasının bir bölümünü atölye olarak değerlendirdiklerini dile getiren Karaduman, bu bölümde engellilere ücretsiz onarım hizmeti sunduğunu anlattı.
"Burada engelli aracını tamir eden yok. Hangi engellimiz gelirse sandalye ve diğer konularda hizmet ediyoruz. Arkadaşlarımız yolda kaldığı zaman gidip araçlarını onarıp, onlara yardım ediyorum." ifadelerini kullanan Karaduman, eksik parça olduğunda da temin ederek araçların onarımını gerçekleştirdiğini aktardı.
Sadece Cizre'deki değil Şırnak genelindeki ve çevre illerdeki engellilere de hizmet sunduğunu aktaran Karaduman, şöyle konuştu:
"Hangi engellimiz gelirse sandalye ve diğer konularda hizmet ediyoruz. İl dışından Batman, Diyarbakır ve Bismil ilçesinden de akülü araçlarını onarım için gönderenler oldu. Onarımını yapamadığım araçları başka yerlere gönderip, tamirini yaptırıyorum. Eski olan akülü araçları da derneğimizde toplayıp, parçaları söküp diğer arkadaşlarımızın araçlarındaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz."
Karaduman, 98 engellinin tekerlekli, 29'unun da akülü sandalyeye ihtiyaç duyduğunu belirterek hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.
- "Aracım bozuldu, yolda kaldım. Aklıma hemen başkan geldi"
Arızalanan aracını tamir için derneğe getiren Nurettin Sungur, derneğin engellilere birçok fayda sağladığını, ihtiyaçlarının hızla karşılandığını söyledi.
Engellilerle yakından ilgilenen Karaduman'a teşekkür eden Sungur, "Kendisi biz engellilerle çok alakadar oluyor, her türlü yardımı esirgemiyor." şeklinde konuştu.
"Geçenlerde aracım bozuldu, yolda kaldım. Aklıma başkan geldi." diyen Sungur, hemen Karaduman'ı aradığını ve aracının onarıldığını aktardı.
Sungur, "Şu an aracım sorunsuz çalışıyor. Kendisi tüm engellilerin yanında. Hem başkanlık yapıyor hem de araçlarımızı tamir ediyor." dedi.
Mustafa Yasak da akülü araçlarını ilde daha önce yaptıramadıklarını, bu nedenle sıkıntı çektiklerini dile getirerek, "Başkanımız devreye girdi sağ olsun, araçlarımız ücretsiz bir şekilde tamir ediliyor. Engellilerin bütün sıkıntılarını burada çözüyor. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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